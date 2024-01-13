دوافع ضربة الولايات المتحدة الثانية ضد الحوثيين في اليمن

نفذت الولايات المتحدة ضربة ثانية ضد هدف للحوثيين في اليمن، باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقت من المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني.

يأتي الهجوم، الذي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه "عمل متابعة على هدف عسكري محدد"، في أعقاب ضربات أمريكية وبريطانية مشتركة تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على استهداف السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية.

قدم المحلل العسكري شون بيل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، رؤى حول الدوافع المحتملة وراء هذه الضربة الإضافية، مستشهدا لسببين رئيسيين. أولاً، أشار بيل إلى أن الغرب أصدر تحذيراً واضحاً للحوثيين، مؤكداً وقف الهجمات الصاروخية على السفن التجارية. وعلى الرغم من ذلك، تم إطلاق صاروخ حوثي آخر على السفن التجارية بعد وقت قصير من الضربة الكبيرة صباح الجمعة.

وأوضح بيل: "أعتقد أن ما حدث هنا بشكل شبه مؤكد هو أن أجهزة الاستشعار الأمريكية ستكتشف البصمة الرادارية لنظام الصواريخ الحوثي... وبمجرد حصولك على ذلك، يمكنك تحديد مكان هذا الموقع بدقة شديدة".

اقترح المحلل أنه إذا لم تتم معالجة الموقع المستهدف في الضربة الأولية، فإن ذلك سيبرر إطلاق حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارني صاروخ توماهوك آخر للقضاء على التهديد.

أما السبب الثاني، كما أوضحه بيل، فقد يكون احتمال نجاة أهداف معينة ضربت في الموجة الأولى من الضربات. وأضاف: "ومع الأخذ في الاعتبار أن الحوثيين يبدون عازمين على الهجوم مرة أخرى، كان من الممكن أن تتخلص الولايات المتحدة من ذلك من خلال توجيه ضربة جراحية واحدة".