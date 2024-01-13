عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوافع ضربة الولايات المتحدة الثانية ضد الحوثيين في اليمن

صدى البلد

نفذت الولايات المتحدة ضربة ثانية ضد هدف للحوثيين في اليمن، باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقت من المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني.

يأتي الهجوم، الذي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه "عمل متابعة على هدف عسكري محدد"، في أعقاب ضربات أمريكية وبريطانية مشتركة تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على استهداف السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية.

قدم المحلل العسكري شون بيل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، رؤى حول الدوافع المحتملة وراء هذه الضربة الإضافية، مستشهدا لسببين رئيسيين. أولاً، أشار بيل إلى أن الغرب أصدر تحذيراً واضحاً للحوثيين، مؤكداً وقف الهجمات الصاروخية على السفن التجارية. وعلى الرغم من ذلك، تم إطلاق صاروخ حوثي آخر على السفن التجارية بعد وقت قصير من الضربة الكبيرة صباح الجمعة.

 

وأوضح بيل: "أعتقد أن ما حدث هنا بشكل شبه مؤكد هو أن أجهزة الاستشعار الأمريكية ستكتشف البصمة الرادارية لنظام الصواريخ الحوثي... وبمجرد حصولك على ذلك، يمكنك تحديد مكان هذا الموقع بدقة شديدة". 

 

اقترح المحلل أنه إذا لم تتم معالجة الموقع المستهدف في الضربة الأولية، فإن ذلك سيبرر إطلاق حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارني صاروخ توماهوك آخر للقضاء على التهديد.

 

أما السبب الثاني، كما أوضحه بيل، فقد يكون احتمال نجاة أهداف معينة ضربت في الموجة الأولى من الضربات. وأضاف: "ومع الأخذ في الاعتبار أن الحوثيين يبدون عازمين على الهجوم مرة أخرى، كان من الممكن أن تتخلص الولايات المتحدة من ذلك من خلال توجيه ضربة جراحية واحدة". 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

صرف معاش تكافل وكرامة 15 يناير| احسب قبضك

رفع معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع.. الحكومة تنجح في دعم التجارة الخارجية

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ