بايدن: أمريكا بعثت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح بأن الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين.

من جانبه قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، إن الضربات الأمريكية على اليمن، بما في ذلك الضربة الأخيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء، لم يكن لها تأثير كبير على قدراتنا لمواصلة منع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها نفذت ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت مواقع لهم، وأحدثت بها إصابات مباشرة.