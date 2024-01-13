قناة السويس بخير| مصر ترد بقوة على أنباء تعليق الملاحة.. والهيئة تكشف تأثير اضطرابات البحر الأحمر

تبنت مصرعلى مدار الـ 9 سنوات الماضية، خطة طموحة لزيادة التجارة لقناة السويس، ولجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وعملت مصر جاهدة على تحقيق ذلك وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين، لإقامة مناطق اقتصادية ومشروعات صناعية عملاقة على المناطق الواقعة على جانبي القناة، والتي تعتبر أسرع ممر بحري يربط بين آسيا وأوروبا.

شهد المجرى الملاحي لـ قناة السويس، اليوم السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن، حيث تسير حركة الملاحة بصورة طبيعية في قناة السويس.

ونشرت هيئة قناة السويس صورا ولقطات توضح انتظام الملاحة في مجراها الملاحي، اليوم، حيث استقبلت القناة أنواعا مختلفة من السفن العملاقة.

الملاحة في قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الجمعة، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مٌؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي، أن الهيئة مُستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية بصورة طبيعية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس تشهد عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس حريصة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك؛ بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأوضاع الحالية تظل مؤقتة وهو ما يجعل من التواصل الفعال والتنسيق المشترك الطريقة المثلى لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة والتي تحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماع مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة «CMA CGM»، ضمن عمل الهيئة علي فتح خطوط تواصل مع العملاء.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا حرص الهيئة التنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.

من جانبها، أكدت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM حرص المجموعة على الحفاظ على استمرار حركة عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس لما تمثله القناة من ممر حيوي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشارت كريستين كابو إلى استمرار سياسة المجموعة في مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب جداول الإبحار للسفن التابعة للمجموعة حيث مازالت تعبر سفن تابعة للمجموعة عبر قناة السويس فيما تلجأ بعض السفن الأخرى للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي هام لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكا نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها.

وأكد رشاد، أن دائما الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ وتطوير مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، حيث أنها سبب لتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، حيث أنها مركز التجارة العالمية.

أهمية قناة السويس

وتعد قناة السويس أهم شريان ملاحي لسلاسل الإمداد العالمية، بل أسرعها وأقصرها من الشرق إلى الغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، إذ تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، الأمر الذي يضفي على الموقع طابعا من الأهمية الخاصة للعالم ومصر.

وتمر عبر قناة السويس 10% من إمدادات النفط العالمية؛ إذ إنها من أهم 7 ممرات مائية في العالم لتجارة النفط، إلى جانب مرور نحو 12% من حركة التجارة العالمية.

كذلك يمر نحو 30% من حركة سفن الحاويات العالمية عبر قناة السويس يومياً، وهي محمّلة بكل شيء من الوقود إلى السلع الاستهلاكية.

كما تمثل قناة السويس 60% من أسطول الناقلات العالمي، و90% من ناقلات البضائع السائبة.

ويبلغ طول القناة نحو 193 كيلومترا، وقد نفذت مصر عمليات توسيع ضخمة عام 2015، أتاحت مرور السفن الأكبر في العالم عبرها.

وكانت إيرادات قناة السويس قد شهدت طفرة قياسية في العام المالي 2022/2023، حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 34.7% على أساس سنوي إلى 9.4 مليارات دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في عام 2021/2022، وبالمقارنة بالعبور شهدت حركة الملاحة بالقناة أيضًا زيادة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014.

فيما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن بقناة السويس إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، وبنسبة 19.4%، مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق، التي سجلت إيرادات بنحو 2 مليار دولار فقط.

وتعتبر قناة السويس من أهم ممرات النقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للحكومة المصرية، توفر أيضا بشكل مباشر وغير مباشر العديد من فرص العمل في العديد من المجالات الأخرى.