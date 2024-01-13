بعد إهانة نجوم كبار بالأهلي.. مطالبة بحبس رضا عبدالعال 

أجلت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر جلسة محاكمة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال لاتهامه بسب وقذف كلا من ربيع يس ومختار مختار وعماد النحاس في الجنحه المقامة ضده بتهمة سب وقذف المجني عليهم الى جلسة الثالث من فبراير المقبل لاعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت وسداد الرسم واعلانه بالحضور أمام المحكمه

وقالت النيابة العامة أن الواقعة على النحو المار بيانه وفقاً لتصويرها الصحيح فإنها تشكل النموذج التشريعي للجنحة

المؤثمة بالمواد 17/3 ، 1302 303/1 من قانون العقوبات

وحيث انه باستعراض الوقائع على النحو المبين أنفاً يتضح من الأوراق أن الواقعة تشكل جريمة القذف عن طريق الإذاعة اللاسلكية وحيث أن تلك جريمة التي قد سن المشرع ووضع لها أركانا كسائر الجرائم العقابية فلا تتحقق تلك الجريمة إلا إذا توافرت أركانها وهو ما توافر في الوقائع المؤثمة

وأودع التقرير الفني بأوراق القضية الذي أثبت به عدم وجود اية تلاعب في اللقاء من خلال الصوت والصورة أو ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة أو المونتاج

وباستجواب المتهم رضا محمد عبدالعال سلطان خلال تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهامات معللاً بان ما قرره اثناء تلك الحلقة التليفزيونية هو على سند ما هو متعارف عليه وما شاهدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من ان الشاكين كانوا متواجدين في ميدان رابعة والنهضة وأردف بعدم قصده أي شيء من تلك العبارات وأنها كانت في سياق السؤال الموجه إليه من مقدم الحلقة وانتهي في أقواله إلى عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة وأنه لم يكن هناك أحد متواجد أنذاك

وطلب المحامي محمد رشوان توقيع عقوبة الحبس علي المتهم حيث أن اتهام هذه الشخصيات المحترمه بالانضمام لجماعه ارهابية أخطر من التعرض للاعراض واثر جدا عليهم وعلي عائلتهم وذويهم وطلب القضاء بتعويض مدني مؤقت لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وقرر ان المتهم اعتاد علي الهجوم علي اللاعبين يوميا عبر شاشات الفضائيات دون حسيب أو رقيب وهو الأمر المعلوم لدى الرأي العام لذلك لابد من ردعه

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان قد هاجم رضا عبدالعال، لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب.

المستشار محمد رشوان