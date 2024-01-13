مصرع ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين خلال معارك وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مصرع أحد ضباطه خلال معارك مع حركة حماس وسط قطاع غزة أمس، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال جيش الاحتلال إن الرائد احتياط دان فيدنباوم (24 عاما)، لقى مصرعه في معركة دارت وسط قطاع غزة، نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدبابات.

كما أصيب ضابطان وجندي احتياطي بجروح خطيرة، في معارك متفرقة شهدها قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تم إجلاء جنود الاحتلال لتلقي العلاج في أحد المستشفيات وإبلاغ ذويهم.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لقتلـ ـى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الحالية إلى 521، وفقًا لوسائل الإعلام العبرية.