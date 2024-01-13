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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابولي يحقق فوزا قاتلا على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

حقق نابولي فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه ساليرنيتانا 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ساليرنيتانا في الدقيقة 29 عن طريق أنطونيو كاندريفا، قبل أن يدرك نابولي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء نفذها ماتيو بوليتانو بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أمير رحماني الهدف الثاني لنابولي.

ورفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مباراة جنوه وضيفه تورينو.

ورفع جنوه رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.
 

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