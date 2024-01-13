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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سوق المواشي ببنها استعدادا لتشغيله

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد سوق المواشي بقرية كفر سعد بمدينة بنها بحضور  المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها،ولمتابعة ما قام به مجلس مدينة بنها من العمل على زيادة الايرادات بالسوق حيث قام بتجهيزه استعدادا لاعادة تشغيله اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بعد تأجيره لفترة جديدة تصل الى ثلاث سنوات.


ووجه المحافظ رئيس المدينة بمتابعة السوق والالتقاء بالتجار والتعرف منهم عن مدى رضاهم عن السوق ، مؤكداً أنه لن يتوانى في توفير سبل الدعم اللازم لاستمرار عمل السوق، وتوفير كافة الخدمات به لتحقيق راحتهم واستمرارا لأعمال البيع والشراء.


وأوضح محافظ القليوبية أن هذا السوق يأتي تماشيا مع خطة المحافظة، لإنشاء أسواق حضارية  يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظا على الأرواح والممتلكات.

القليوبية محافظ القليوبية كفر سعد بنها رئيس المدينة

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