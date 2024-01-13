الإحتلال الإسرائيلي ينشر وحدة أشباح النخبة في غزة للمرة الأولى

كشف جيش الإحتلال الإسرائيلي عن لقطات تظهر عمليات وحدة النخبة متعددة الأبعاد، المعروفة باسم رفائيم أو وحدة الأشباح، في غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن هذا يمثل أول انتشار لوحدة الأشباح في أراضي غزة منذ إنشائها. وبحسب ما ورد استخدمت الوحدة طائرات بدون طيار متقدمة و"مزيجًا من القدرات التكنولوجية" لتحديد الأهداف وتنسيق الضربات الدقيقة.

في بيان صدر على تطبيق تلجرام، شرح جيش الإحتلال تفاصيل المهمة الناجحة لوحدة الأشباح في شمال قطاع غزة. وبحسب ما ورد قام الجنود بتدمير العديد من مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ونقاط المراقبة ومرافق تخزين الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على العديد من أعضاء حماس الذين اعتبروا تهديدًا للقوات الإسرائيلية.

يؤكد نشر وحدة الأشباح الاستخدام الاستراتيجي لجيش الإحتلال الإسرائيلي للقوات المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في الصراع الدائر.