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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل منزله بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي شارع الحمام بمدينة الزقازيق علي جثة مسن بالمعاش في حالة تحلل داخل منزله عقب شعورهم بتغيبه وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وبالمعاينة الأولية تبين ان الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الزقازيق العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال مواطن 67 سنة بالمعاش مقيم  بمدينة الزقازيق"جثة  في حالة تحلل وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي الجثة في حالة تحلل داخل منزله وبالمعاينة الأولية تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الزقازيق العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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