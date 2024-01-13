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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن تدمير دبابة إسرائيلية في موقع المطلة

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه دمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع المطلة، أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية.


وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:55 من مساء اليوم السبت، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".‏


وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، قصف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتجمعا آخر في محيط موقع العاصي".

ميركافا إسرائيل حزب الله قطاع غزة

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