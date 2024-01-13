انقسامات داخل دولة الاحتلال .. خبير شؤون إسرائيلية يكشف التفاصيل

علق أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك انقسام بين اليسار واليمين داخل إسرائيل ".

وأضاف" هناك إهانات متكررة لرئيس الأركان الإسرائيلي وتم تسريب تصريحات سخرية من وزير الدفاع الإسرائيلي".

وتابع "معسكر المتدينين داخل الحكومة الإسرائيلية بدأ في التصدع بشكل كبير".

واكمل احمد فؤاد أنور :" هناك خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".