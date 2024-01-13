الباز : الجريمة الإسرائيلية موثّقة على الهواء بالصوت والصورة

قال الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، إن ما أثير من أمس حتى اليوم بخصوص معبر رفح، هو أمر طبيعي حيث يتزامن مع مأزق كبير لإسرائيل بوصولها محكمة العدل الدولية.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الطبيعي أن تلجأ إسرائيل لما يعرف بـ"الضربات الطائشة" في جلسات محكمة العدل الدولية، من خلال ترديد اتهام بأن مصر هي التي تعرقل دخول المساعدات لإسرائيل.

وأشار الى أن الحرب الإسرائيلية موثقة بالصوت والصورة، مضيفًا أن الجريمة الإسرائيلية ارتكبت على الهواء.

ونوّه "الباز"، بأن تصريحات المسئولين الإسرائيليين، هم من أعلنوا عن أن إسرائيل ترفض عبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن حجتهم هو الخوف في أن تقع في يد حماس