مظاهرة بالأعلام داعمة لفلسطين أمام البرلمان البريطاني

أفاد أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العاصمة البريطانية لندن، مازالت تشهد مسيرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي علي شعب غزة.

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن المظاهرة انتقلت من وسط لندن، واستقرت أمام مقر البرلمان البريطاني، مشيرًا أنها المظاهرة رقم 30 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه "بشير"، أن الشرطة البريطانية، أعتقلت شخصين ضمن المظاهرة بتهمة خرق قوانين التظاهر، مؤكدًا أن المظاهرات جاءت بالتزامن بالتعاون البريطاني الأمريكي للتصدي لهجمات الحوثين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المتظاهرين حملوا أعلام فلسطين أمام مقر البرلمان البريطاني، لوقف العدوان الإسرائيلي، وعدم إنزلاق بريطانيا في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة مع الحوثين.