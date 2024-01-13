القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

تعلن لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة، غدًا الأحد، القائمة النهائية بأسماء المتقدمين والمرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالكلية، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين.

القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وضمت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة كالتالي:

الدكتورة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ.

الدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل.

الدكتورة هالة محمد سلطان أحمد أبو على.

الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى.

الدكتور محمد سلمان محمد سلمان طايع.

وسبق أن أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح وتتضمن "أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- 4 صور بطاقة الرقم القومى "سارية".

6- 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربي.