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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنازة مهيبة لأم ونجليها.. زوج يتخلص من أسرته بإحدى قرى الدقهلية ..صور

شيع الآلاف من أهالي عزبة السرسى التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية مساء اليوم السبت، جثمان ربة منزل ونجليها بعد أن تخلص منهم زوجها خنقا داخل مسكنهم بقرية .
فيما قام الأهالى بأداء صلاة الجنازة على الجثامين بالمسجد الكبير بالقرية وسط بكاء  وانهيار الأسرة حيث جرى دفنهم فى جنازة مهيبه بمقابر الأسرة بقرية الحجايزة التابعه لمركز السنبلاوين .

وانهارت والدتها وهى تصرخ " سايبانى  ليه يا ضنايا هعيش ليه ' حيث اغشى عليها حزنا على رحيل ابنتها.

وكانت مديرية  أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بعزبة السرسي التابعة للمركز بعثور نجار على زوجتة ونجليه مقتولين داخل مسكنهم بالقرية.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان كلا من "سارة عادل " 28 عاما عامله ، ونجليها الطفلين إسلام بهاء محمود طه 8 أعوام و منى 10 أعوام وبفحص الجثامين تبين وجود آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق.
وبسؤال الزوج ويدعى "بهاء محمود طه" 34 عاما، نجار أكد بعثوره عليهم جثث هامدة فور عودته للمنزل إلا انه بتطوير مناقشته اعترف بارتكابه الجريمه ولم يعلن عن أسباب انتهاءه حياتهم .
وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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