خبير: تصاعد التوتر في المنطقة يعيد المخاوف من "حرب إقليمية"

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن تصاعد التوتر في المنطقة، يعيد المخاوف من "حرب إقليمية"، مشيرًا أنه يتم استخدام القضية الفلسطينية كورقة لتوسيع الصراع في المنطقة العربية.

أوضح "أحمد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة والإدارة المتخبطة بالنسبة لها، سبب في تصاعد التوتر في المنطقة.

ونوّه خبير العلاقات الدولية، أن المنطقة العربية، كتب عليها أن تنتقل من حرب إلى أخرى، مضيفًا أنها تحولت لساحة لاستقطاب وصراع نفوذ بين الدول الكبري، والشعوب هي التي تدفع الثمن.

وأضاف، أن المنظمات الإرهابية تنمو في مثل هذه البيئة، وبالتالي اختارت واشنطن هذا الخيار لضربات لليمن، الأمر الذي قد يساهم في توسيع رقعة الصراع في المنطقة.