لجنة الحماية الدولية تطالب بوضع حد لقتل قوات الاحتلال الصحفيين في غزة

أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية نداء متجددا ومؤكدا لحماية الصحفيين في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لما وصفته بـ "عمليات قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي".

أكد شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع، قائلاً: "بعد 100 يوم من القتال، يجب أن يخضع سجل إسرائيل الطويل الأمد في الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين للتدقيق العام من خلال السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين الدوليين "الوصول غير الخاضع للرقابة إلى غزة. إن قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن."

سلط منصور الضوء على الخطر المتزايد للدمار الكامل لهيئة الصحفيين في غزة إذا استمر الصراع بين إسرائيل وغزة. وتأتي دعوة لجنة حماية الصحفيين كجزء من الجهود المستمرة لحماية حياة وحرية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.

وقد تم حث المجتمع الدولي على التدخل، وتدعو لجنة حماية الصحفيين إلى السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين بدخول غزة دون قيود لتقييم الوضع بشكل مستقل. وتشدد المنظمة على ضرورة المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، حسبما أفادت التقارير، فيما يتعلق بقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي.

وبما أن مدة النزاع تثير المخاوف بشأن سلامة الصحفيين، فإن نداء لجنة حماية الصحفيين يؤكد على الأهمية الحاسمة لحماية الصحفيين من مناطق النزاع وضمان قدرتهم على القيام بعملهم دون خوف على حياتهم.