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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلامية : العالم على وشك حرب عالمية ثالثة

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قالت الإعلامية هبة جلال، إن العالم على وشك حرب عالمية ثالثة، في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المختلفة، مشيرة إلى أن هذا ليس ببعيد، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وثم حرب السودان، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب حركة السفن في البحر الأحمر  "اللي متطمنش".

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وأوضحت في أولى حلقات برنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، أن الدولة المصرية في إقليم مضطرب في ظل الصراعات المختلفة من كل جانب، مشيرة إلى ان أمريكا وبريطانيا وجهوا ضربة للحوثيين، معقبة:"فاضل تكة على حرب إقليمية جديدة أسمها "حروب السفن"، ولو حصلت الحرب العالمية الثالثة، هتجيب أجل الاقتصاد العالمي".


وشددت على أن النظام الدولي بشكله الحالي بحاجة لتغيير ، وتبديل الزعامات وتصرف بمسؤولية من قبل الدول الكبرى، حتى لا يدخل العالم في صراعات وحروب، ويحدث تداعيات كبيرة تطال الكل ويحدث ما لا يحمد عقباه.


وواصلت:"عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر كشفت المستور وكشفت المؤامرة الكبيرة والضخمة ضد القضية الفلسطينية ".

الإعلامية هبة جلال الاقتصاد العالمى الحرب الروسية الأكرانية الحرب الروسية الحرب العالمية الحرب العالمية الثالثة السفن في البحر الأحمر

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