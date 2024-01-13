ثلاثي الأهلي ومنتخب مصر للشباب في فيوتشر مقابل عمر عبد الواحد للأحمر

نجح نادي فيوتشر في التعاقد مع ثلاثي النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك إعارة لمدة موسمين ونصف الموسم حتى موسم 2025/2026 لتدعيم صفوف الفريق مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلي النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.



وتم الاتفاق بعد مفاوضات شهدت علاقات طيبة بين إدارة الناديين بقيادة الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وحرص كل نادي على تدعيم صفوفه بأفضل العناصر، ورحبت إدارة النادي بانتقال عمر كمال عبد الواحد إلي القلعة الحمراء مع اقتراب نهاية عقده في ختام الموسم الحالي ، ورغبة الإدارة بتدعيم الفريق بثلاثة لاعبين من أفضل مواهب الكرة المصرية في صفوف منتخبات الشباب والناشئين بل ومشاركتهم مع الفريق الأول للنادي الأهلي أكثر من مرة وهم قلب الدفاع عبد الرحمن رشدان كابتن منتخب الشباب والذي يجيد أيضاً في مركز الظهير الأيسر، وأحمد كباكا لاعب خط الوسط وأحد المواهب الكبيرة، ومحمد زعلوك الذي يشارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ بداية الموسم.



وأشار الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر أنه لايزال هناك العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في العديد من المسابقات المحلية والقارية.

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