وئام مجدي: "حالة خاصة" أصبح له صدى كبير ووصل للناس.. فيديو

تحدثت الفنانة وئام مجدى، عن مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد، مشددة على أن الحالة التي قدمها المسلسل وصلت للناس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، أن المسلسل قدم صدى كبير عند الناس ، منذ أول حلقتين، وهناك احاديث كثيرة بين المواطنين على أحداث المسلسل.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.