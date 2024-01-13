هاني شنودة: أقمنا دعوى قضية ضد نادي ليفربول لسرقة موسيقى شمس الزناتي..فيديو

علق الموسيقار هاني شنودة، على سرقة نادي ليفربول موسيقى فيلم شمس الزناتي.



وقال الموسيقار هاني شنودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على قناة المحور٫: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم سرقة أعمالي فيها”، لافتا: “تم سرقة لحن أغنية زحمة يا دنيا زحمة من قبل فريق أسباني وتم رفع قضية وكسبناها لكن لم نحصل على حقوقنا”.

وأضاف: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى شمس الزناتي وكرروه أكثر من مرة، ولم يحصلوا على أي تصريح”، لافتا: “تم رفع قضية عليهم في إنجلترا إما لسحب الموسيقى أو دفع مستحقات لأنهم لم يستأذنوا”.

وأشار الموسيقار هاني شنودة: “الموسيقى مجد لبلدي ولي، والغرب حاليا يقوم بالسرقة مننا”