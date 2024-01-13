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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شنودة: أقمنا دعوى قضية ضد نادي ليفربول لسرقة موسيقى شمس الزناتي..فيديو

هاني شنودة
هاني شنودة

علق الموسيقار هاني شنودة، على سرقة نادي ليفربول موسيقى فيلم شمس الزناتي.
 

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هاني شنودة: فرحت بإستخدام  ليفربول لموسيقاى

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هاني شنودة: ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس.. فيديو

وقال الموسيقار هاني شنودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على قناة المحور٫: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم سرقة أعمالي فيها”، لافتا: “تم سرقة لحن أغنية زحمة يا دنيا زحمة من قبل فريق أسباني وتم رفع قضية وكسبناها لكن لم نحصل على حقوقنا”.

وأضاف: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى شمس الزناتي وكرروه أكثر من مرة، ولم يحصلوا على أي تصريح”، لافتا: “تم رفع قضية عليهم في إنجلترا إما لسحب الموسيقى أو دفع مستحقات لأنهم لم يستأذنوا”.

وأشار الموسيقار هاني شنودة: “الموسيقى مجد لبلدي ولي، والغرب حاليا يقوم بالسرقة مننا”

الموسيقار هاني شنودة هاني شنودة شمس الزناتي

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