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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمل شمس: المدارس التطبيقية تعزز قطاعات الصناعة المحلية والتنافسية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

يعتبر التوجه نحو المدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر أمرًا أساسيًا لسد الفجوة في أعداد الفنيين المؤهلين في البلاد، خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على المهارات التقنية في سوق العمل.


وقالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن أهمية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يأتي من حاجة مصر الملحة لزيادة أعداد الفنيين المؤهلين في سوق العمل، لافتة أن مصر  تعاني من نقص في الفنيين المهرة في مختلف المجالات، مما يؤثر على قدرتها على تلبية احتياجات الصناعة والتنمية.

وأكدت أنه من خلال تعزيز مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم توفير فرص تعليمية متخصصة تساهم في تنمية المهارات التقنية للشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

ويعزز التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قدرة مصر على تطوير قطاعات الصناعية المحلية وتعزيز التنافسية، فمن خلال توفير تعليم متخصص وتدريب عالي الجودة في المهارات التكنولوجية، يمكن للفنيين المؤهلين العمل على تطوير وتحسين العمليات والمنتجات المحلية، مما يعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وشددت علي أن يكون  استراتيجية شاملة لتعزيز هذا القطاع التعليمي،كما ينبغي على الحكومة والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة التعاون لتوفير التمويل والموارد اللازمة لبناء وتطوير هذه المدارس ، لافتة  أن يتم تحسين المناهج التعليمية لتكون متطابقة مع احتياجات سوق العمل وأن تتضمن تدريبًا عمليًا وتطبيقيًا شاملاً.


وحول هذا الأمر، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية تعتبر بديلا مناسبا لخريجي الشهادة الإعدادية الذين لا يرغبون في الالتحاق بالثانوي العام، لافتا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لديها العديد من المميزات التي تؤهل الطالب لمواكبة سوق العمل.


وأكد الدكتور مجدى حمزة، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتعليم الفني، حيث أعدت وزارة التربية والتعليم، بدائل جيدة للثانوية العامة التي توفر عددا كبيرا من المميزات التي تساعد الطالب على الحصول على وظيفة وتدريبا في أثناء الدراسة وبعائد مادي.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نظام الـ 5 سنوات في التعليم الفني، يمكن الطالب من الدخول إلى الجامعات التكنولوجية، والحصول على شهادة عليا، مؤكدا ضرورة مساهمة رجال الأعمال في إنشاء مدارس صناعية داخل مصانعهم، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الصناعات الموازية.


وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .


مميزات  لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

• الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

• الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

• التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

• فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

• مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

• الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

 

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