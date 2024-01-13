القومي لحقوق الإنسان: مصر دولة مضيافة.. واستقبلت أكبر رقم من اللاجئين في تاريخها

أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية من الدول العريقة في التعامل مع اللاجئين، واستقبلت عدد كبير من لاجئي العالم، حيث استقبلت أسرة القيصر من روسيا، واستقبلت لاجئين من أغلب قائدي التحرر في إفريقيا، وهي دولة مضيافة منذ القدم.

وقال، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، إن مصر استقبلت ولأول مرة، أكبر رقم في تاريخها من اللاجئين والمهاجرين والمتسربين، مشددًا على أن مصر تعامل اللاجئين مثل المواطنين المصريين.

ونوه بأن هناك مفوضية معنية بشئون اللاجئين في مصر، وكل من تقدم إليها حوالى 472 ألف شخص فقط من إجمالي 9 ملاين لاجئ تتحملهم الموازنة المصرية، وللأسف مصر لا تتلقى دعما مناسبا لهذا العدد.

وشدد على أن أكبر الجاليات من اللاجئين، هم من الدول العربية الشقيقة، وخاصة الدول القريبة من الدولة المصرية.