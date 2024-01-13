نتنياهو للولايات المتحدة: معركة «أبناء النور ضد أبناء الظلام» حربكم أيضا

نقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ليس حرب إسرائيل فحسب؛ بل مسؤولية مشتركة.

وفي مناقشة، جرت مؤخرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال نتنياهو: "لقد أخبرت بلينكن... إنها ليست حربنا فقط.. إنها حربكم أيضا".

وصاغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الصراع، على أنه “معركة بين أبناء النور ضد أبناء الظلام”، وحدد إيران والحوثيين وحزب الله وحماس، كجزء من "محور الشر".

وشدد على المهمة المشتركة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن هذه مهمة عليا لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وجاءت التصريحات، وفقا لما نشرته مقابلة “قناة i24”، حيث نقل نتنياهو وجهة نظره حول التداعيات الأوسع للصراع، والجهود التعاونية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية.