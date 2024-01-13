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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتهاء من 12 مشروعًا صحيًا جديدًا بتكلفة 1.58 مليار جنيه بكفر الشيخ

صدى البلد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ، شهدت الانتهاء من 12 مشروعًا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جارِ العمل بـ 10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سرير، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سريرًا.

وأضاف أن المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ).

ونوة «عبدالغفار» إلى أنه جار إعداد مستندات الطرح لمشروعات (كفر الشيخ العام الجديدة، ومركز كلى كفر الشيخ، ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان).

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد على أن كفر الشيخ واحدة من المحافظات القريبة من الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن حجم العمل خلال السنوات الماضية يؤهل المحافظة للانتقال إلى مراحل متقدمة في الخدمات الصحية خلال عام 2025 .

وأوضح أن المنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ تقدم خدماتها لنحو 3.7 مليون نسمة، من خلال 24 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها، و280 وحدة رعاية أساسية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.
 

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