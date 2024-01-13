انتهاء المظاهرات في تشيلي بعد هذا الوعد من رئيس الدولة

وافق المتظاهرون على إنهاء المظاهرات التي منعت الوصول إلى مسطح أتاكاما الملحي في تشيلي، وهو أكبر مخزون من الليثيوم في العالم، مع وعد بزيارة الرئيس غابرييل بوريتش.

وأغلقت مجموعات من السكان الأصليين لعدة أيام الطرق العامة التي تؤدي إلى عمليات التعدين في جنوب المنطقة الملحية، حيث تستخرج شركة إس كيو إم المحلية وشركة ألبيمارل الأمريكية المعدن، مما يمنع العمال والإمدادات والليثيوم من التنقيب. الدخول أو الخروج.

اندلعت المظاهرات بسبب اتفاق تم توقيعه الشهر الماضي بين SQM وشركة النحاس التي تديرها الدولة Codelco، والتي قال زعماء السكان الأصليين إنها همشت المجتمعات المحلية على الرغم من وعد الحكومة الأخير بطاولة حوار لمناقشة تعدين الليثيوم في أتاكاما.

وقال مجلس أتاكاما الأصليين في بيان تمت مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الجمعة، إن المتظاهرين سينهون الاحتلال خلال الساعات القادمة بعد أن وعدت وزارة التعدين بأن بوريك سيأتي إلى المنطقة. ولم يتم تحديد توقيت للزيارة.

ويسلط الاحتجاج الضوء على التحدي الخطير لخطة تشيلي، ثاني أكبر منتج للليثيوم، لفرض المزيد من سيطرة الدولة على المعدن اللازم للبطاريات المستخدمة لتشغيل أسطول السيارات الكهربائية المتنامي في العالم.

وقال بيان المجلس 'يجب على رئيس تشيلي أن يعرف مسطح أتاكاما الملحي قبل أن يحدد... السياسة'.

وقالت ألبيمارل في وقت سابق إن عملياتها استمرت كالمعتاد خلال الاحتجاج بينما لم تستجب SQM لطلب التعليق.