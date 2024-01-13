الخارجية: الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن معبر رفح مفتوح بصورة دائمة، ومصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولا يمكن المزايدة أو التشكيك في هذا الأمر.

وأضاف أن الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة، موضحًا أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقى علاجهم.

وتابع: كل المسئولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.