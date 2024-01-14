الصحفيين تنظم دورة فى مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتلفزيونية

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية).

مدرب الإعلام المرئى والمونتاج الاحترافى

وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي لؤى المصرى محرر شئون دولية، ومحلل سياسى عضو نقابة الصحفيين - مشتغلين، مدرب الإعلام المرئى والمونتاج الاحترافى.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط الآتى:

https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA

وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.