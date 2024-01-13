عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الثقة والخبرات|«الدرندلي»: فارق كبير بين المنتخب بنسخة أمم أفريقيا الحالية والماضية

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي

أشاد  خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري  بافتتاح  كأس الأمم الافريقية، وأن هناك  جاهزية الفراعنة مع بدء مشوارهم في كأس أمم إفريقيا، قائلاً: "الافتتاح كان جميلاً جدًا وشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الاتحادين الدولي والأفريقي".

txt

مدرب صن داونز: المنتخب المصري أحد المرشحين الأقوياء للتتويج بكأس أمم إفريقيا

txt

مدرب المنتخب يعلن: لدينا مهمة إعادة هذه كأس أمم إفريقيا إلى مصر


وأضاف في مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: “الجو كويس جدًا غير المتوقع مفيش رطوبة عالية كما هو المعتاد  ودرجة الحرارة  تتراوح ما بين 27-28  درجة مؤوية و بدانا التدريب  اليوم التالي لوصولنا واليوم  شهد ثالث  تدريب وملعب التدريب كويس جدًا وأرضيته جيدة ورغم بعده عن مكان الإقامة وأرضيته جيدة ومعزول عن الجماهير”.


وتابع: "لاعبو المنتخب لديهم إصرار وعزيمة  لتحقيق نتيجة معنية والعودة بانتصار  وهناك 24 منتخباً وجميعها منتخبات كبيرة قادمة لتحقيق المكسب".


وشدد على أهمية مباراة الافتتاح، قائلاً: "مباراة الافتتاح مباراة مهمة جدا  وهي أهم مباراة لأنها تعطي الثقة والانطباع  وفريق موزمبيق ليس سهلا لديهم إمكانيات  بدنية عالية لكن نتمنى تحقيق الفوز  لإعطاء دفعة  للأمام  في هذه المباراة ".


وعن الفارق بين أداء لاعبي المنتخب  في نسخة كأس الأمم الافريقية الحالية والنسخة السابقة، قال: "اللاعبين بات لديهم خبرة أكبر وحققوا تناغم أكبر والمدرب مريح  ولديه ثقه وهدوء ويعطي  ثقة  كمدير فني  ويتعامل مع الناس بمنتهى الاحترام".


وعن برنامج الغد قال: "سيكون هناك  اجتماع للاعبين ثم الغداء  قم التحرك مبكرا مع تبكير  موعد الغداء وسيعقد المباراة الساعة الخامسة   وبالتالي  لابد من الوصول للملعب  قبل المباراة بساعة ونصف".


وأشاد بمحمد صلاح قائلاً: "هناك دور كبير لمحمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر وقيادي والجميع يحبه ويحترمه، وهو شخص ومحترم وله شعبية جارفة لدرجة أن  الجماهير عرفت الطريق الذي نسلكه  حتى الملعب ويقومون بالاصطفاف بالآلاف وهذا شيء مفرح ومبهج".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون

بديل G CLASS .. سعر سوزوكي جيمني في الإمارات

اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية كفن عين شمس

لو بيتعب عينيك.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيس بوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ