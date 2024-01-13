في الثقة والخبرات|«الدرندلي»: فارق كبير بين المنتخب بنسخة أمم أفريقيا الحالية والماضية

أشاد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بافتتاح كأس الأمم الافريقية، وأن هناك جاهزية الفراعنة مع بدء مشوارهم في كأس أمم إفريقيا، قائلاً: "الافتتاح كان جميلاً جدًا وشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الاتحادين الدولي والأفريقي".



وأضاف في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “الجو كويس جدًا غير المتوقع مفيش رطوبة عالية كما هو المعتاد ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 27-28 درجة مؤوية و بدانا التدريب اليوم التالي لوصولنا واليوم شهد ثالث تدريب وملعب التدريب كويس جدًا وأرضيته جيدة ورغم بعده عن مكان الإقامة وأرضيته جيدة ومعزول عن الجماهير”.



وتابع: "لاعبو المنتخب لديهم إصرار وعزيمة لتحقيق نتيجة معنية والعودة بانتصار وهناك 24 منتخباً وجميعها منتخبات كبيرة قادمة لتحقيق المكسب".



وشدد على أهمية مباراة الافتتاح، قائلاً: "مباراة الافتتاح مباراة مهمة جدا وهي أهم مباراة لأنها تعطي الثقة والانطباع وفريق موزمبيق ليس سهلا لديهم إمكانيات بدنية عالية لكن نتمنى تحقيق الفوز لإعطاء دفعة للأمام في هذه المباراة ".



وعن الفارق بين أداء لاعبي المنتخب في نسخة كأس الأمم الافريقية الحالية والنسخة السابقة، قال: "اللاعبين بات لديهم خبرة أكبر وحققوا تناغم أكبر والمدرب مريح ولديه ثقه وهدوء ويعطي ثقة كمدير فني ويتعامل مع الناس بمنتهى الاحترام".



وعن برنامج الغد قال: "سيكون هناك اجتماع للاعبين ثم الغداء قم التحرك مبكرا مع تبكير موعد الغداء وسيعقد المباراة الساعة الخامسة وبالتالي لابد من الوصول للملعب قبل المباراة بساعة ونصف".



وأشاد بمحمد صلاح قائلاً: "هناك دور كبير لمحمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر وقيادي والجميع يحبه ويحترمه، وهو شخص ومحترم وله شعبية جارفة لدرجة أن الجماهير عرفت الطريق الذي نسلكه حتى الملعب ويقومون بالاصطفاف بالآلاف وهذا شيء مفرح ومبهج".