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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري سلامة مرورية: المشروع القومي للطرق ساهم في انخفاض الحوادث بنسبة 40%|فيديو

المشروع القومي للطرق
المشروع القومي للطرق

أكد اللواء أيمن الضبع، استشاري سلامة مرورية، أن قرار النائب العام بإعفاء المواطنين من قيمة التظلم في المخالفات المرورية حال تسجيلها عن طريق الخطأ سيثلج صدور الكثير من المصريين، إذ إن تلك المشكلة كانت عائقًا أمام الكثير من المصريين خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف: المواطن كان يجد عليه مخالفة فيقوم بالتقدم بتظلم ويدفع رسوم خدمة التظلم في حين أن المخالفة خاطئة وليس له ذنب فيها.

 

وأضاف "الضبع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن قرار النائب العام صائب جدًا خاصة أنه يعفي المواطنين من عدم دفع قيمة التظلم في حال عدم ارتكابه للمخالفة نفسها، وهذا القرار يأتي تفاعلا مع مطالب المواطن المصري في الشارع.

وأوضح أن وزارة الداخلية توسعت بشكل واضح في الرقابة الإلكترونية على الطرق، وهو توجه محمود لحماية المواطنين.

 

وأكمل: الرقابة تستهدف رصد السرعات المتجاوزة، فضلا عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان.

 

وأشار إلى أن إنشاء 7200 كيلو من الطرق أحد المشاريع القومية التي قامت عليها الدولة، والتي أحدثت تطور هائل في الطرق المصرية مما ساهم بشكل كبير في انخفاض 40% من الحوادث على الطرقات بسبب المشروع القومي.

سلامة مرورية المخالفات المرورية وزارة الداخلية الرقابة الإلكترونية الطرق المصرية

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