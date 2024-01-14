4 أشياء توقفي عن تخزينها في أكياس بلاستيك فورًا

انتشرت خلال الآونة الأخيرة بيع العلب والاكياس البلاستيكية على صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأت السيدات في شرائها لتخزين بعض الأشياء من الموسم للآخر ولكن حذّر الخبراء من تخزين بعض الأشياء لأنها تفسدها وتسبب مخاطر صحية.

ووفقاً لموقع the spruce تعرفي على الأشياء التي يجب أن تتوقفي عن وضعها في أكياس بلاستيكية.

الملابس

عندما يتعلق الأمر بالملابس، فمن الأفضل الاستغناء عن أكياس التخزين البلاستيكية تمامًا، ولكن هذا ينطبق بشكل خاص على الأقمشة الرقيقة مثل الحرير والدانتيل بالإضافة إلى الألياف الطبيعية مثل الكشمير والصوف.

الجلود

وبالمثل، يجب عليك أيضًا تخطي الأكياس البلاستيكية لتخزين العناصر الجلدية مثل الملابس والأحذية وحقائب اليد والأحزمة وغيرها، يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة المحاصرة في البلاستيك إلى إتلاف الجلد بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تشققات وأحيانًا نمو العفن والعفن الفطري تمامًا مثل الأقمشة الطبيعية الأخرى، يتطلب الجلد حل تخزين مساميًا للحفاظ عليه طازجًا وفي حالة جيدة.

الأجهزة

تعتبر الإلكترونيات عنصرًا آخر لا ينبغي تخزينه في صناديق وحقائب بلاستيكية بسبب مخاوف درجة الحرارة والرطوبة، تراكم الرطوبة لديه القدرة على قلي الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك وجعلها عديمة الفائدة، ولهذا السبب يفضل استخدام حل تخزين قابل للتنفس، تعتبر حقائب اليد ومنظمات القماش رائعة بالنسبة للأشياء الصغيرة، في حين أن وضع قطعة قطن بسيطة

الأطعمة

يجب تخزين الأطعمة الطازجة والجافة في الزجاج بدلاً من البلاستيك إذا كنت تريد تخزينها على المدى الطويل، وذلك لأن الحاويات البلاستيكية عرضة لالتقاط روائح الطعام وتسرب المواد الكيميائية إلى طعامك، أكثر عرضة للتغيرات في درجات الحرارة التي يمكن أن تسبب العفن والعفن مع مرور الوقت.