عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: الضربات في اليمن ضد الحوثيين دمرت 90% من أهدافها

صدى البلد

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، اليوم السبت، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها. 

وقال مسئولون أمريكيون، الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

وقالت نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين، أن العثور على الأهداف الحوثية أصعب مما كان متوقعًا.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك، الجمعة، إنهما تهدفان من خلال الضربات المشتركة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، إلى تخفيف حدة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وأضاف البيان المشترك: "لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة"..

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون، أمس الجمعة، في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

وفي أول تعليق على الضربات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد عرّضت هجمات الحوثيين الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي".

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة و"نفذنا ضربات استهدفت منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون في اليمن"، مضيفًا: "البحرية الملكية ستواصل دورياتها بالبحر الأحمر ضمن عملية حارس الازدهار؛ لردع الحوثيين".

وتمثل هذه الضربات أول رد عسكري أمريكي ضد الحوثيين على حملة متواصلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية منذ بداية الحرب في إسرائيل.  

إطلاق الصواريخ الأمريكية الاستقرار البحر الأحمر البريطاني البحارة التجاري الدولي الحوثيين الطائرات المقاتله السفن الحربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

موضوعات متعلقة

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

في سوريا والعراق..الدفاع التركي يطلق غارات جوية نحو25 هدفًا لمسلحين الأكراد

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن العمل مع المبعوث الأممي لحل الأزمة

بالأسلحة الرشاشة.. سرايا القدس تعلن خوضها اشتباكات مع الاحتلال وسط قطاع غزة

أسامة حمدان: نرحب بمساندة جنوب إفريقيا في جهود وقف العدوان على غزة

بعد تعليق عمله .. أطباء بلا حدود يعود إلى ود مدني بالسودان

وزير الخارجية السوداني: الجيش مستعد للوصول لحل تفاوضي وفق اتفاق جدة

محتجزين منذ 2014 | القسام تعلن فقدان الاتصال بعناصرها المسئولين عن 4 أسرى إسرائيليين

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ