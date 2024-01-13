وزيرة الهجرة تكشف اهمية إطلاق تطبيق المصريين بالخارج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندى، إن بنك مصر من أهم البنوك فى مصر ولديه فروع بكل دول الخارج.



واضافت خلال برنامج بينزنس المذاع علي فضائية صدى البلد ٢، وتقدمه الإعلامية " شيماء موسى"، سيتم إطلاق تطبيق المصريين بالخارج، موضحة أنه سيساعدهم فى فتح الحسابات ووضع الودائع.

وأكدت أنها حريصة علي التعاون مع البنك لدعم المصريين بالخارج، موضحة أن هذا البروتوكول سيساعد الجاليات بالخارج فى مجالات عديدة.



وأضافت: أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج.

واعربت عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.