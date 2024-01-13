الشوط الأول| كوت ديفوار تتقدم 1-0 على غينيا بيساو في افتتاح أمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات البطولة التى تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، وتشير النتيجة بتقدم كوت ديفوار بهدف نظيف.

ونجح سيكو فوفانا في قص شريط أهداف البطولة لكوت ديفوار في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة الافتتاحية بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

وأقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حفلا صاخبا في ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان، وذلك قبيل انطلاق مباراة الافتتاحية.

وشارك في إحياء الحفل، الفنان العربي الوحيد محمد رمضان.

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار صاحب الضيافة، مع غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وارتدى المشاركون في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، الألوان الفلكلورية الخاصة بدولة كوت ديفوار، ودول غرب إفريقيا، إلى جانب دمى لحيوان "الفيل" الذي يرمز للبلاد، حيث أطلق عليها في السابق “ساحل العاج”؛ بسبب كثرة الأفيال التي يستخرج منها العاج.

وشهد الحفل تقديم بعض الفقرات الغنائية من مغنيين محللين، إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبا.

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل.

وتجمع المباراة الافتتاحية للبطولة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، على استاد الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وتبدأ المباراة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً، كمباراة افتتاحية للبطولة. يمكن متابعة المباراة على شبكة "بي إن سبورتس" على قناة "beIN SPORTS MAX HD1".

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

6 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية

وبالإضافة إلى قناة beIN SPORTS MAX HD1، يمكن مشاهدة المباراة عبر 6 قنوات مفتوحة، وهي

قناة tvt التوجولية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

Rti الإيفوارية

التردد :11900

الاستقطاب:افقي

الترميز:27500

Ortb البينينية

التردد:11900

الاستقطاب:افقي

الترميز:27500

TRT التركية

التردد:11900

الاستقطاب:افقي

الترميز:27500

القناة الأرضية الجزائرية "Programme National"

التردد:11680

الاستقطاب:افقي

الترميز:27500

قنوات TV 5.8

التردد:12356

الاستقطاب:افقي

الترميز:7100

أو

التردد:12346

الاستقطاب:افقي

الترميز:9600

وجميع هذه القنوات تعمل على القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً.



ويخوض منتخب كوت ديفوار الباحث عن لقبه الأفريقي الثالث، مباراة الغد بهدف تحقيق فوز مريح على غينيا بيساو، لتفادي أي حسابات معقدة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

ويعتمد المنتخب الإيفواري على العديد من النجوم المحترفين في أوروبا منهم سيباستيان هالر بوروسيا دورتموند الألماني وكريستيان كواميه فيورنتينا الإيطالي، وإبراهيم سانغاريه نوتنغهام فوريست الإنجليزي، بجانب فرانك كيسييه الأهلي السعودي وسيكو فوفانا النصر السعودي.

كما يعتمد الفرنسي جان لوي غاسيه مدرب منتخب كوت ديفوار على مجموعة من اللاعبين الشباب على غرار المهاجم سيمون أدينغرا برايتون الإنجليزي، ولاعب الوسط حامد جونيور تراوريه بورنموث الإنجليزي، فضلا عن المهاجم كريم كوناتيه سالزبورغ السويسري، بالإضافة لعناصر الخبرة مثل جان فيليب كراسو النجم الأحمر الصربي.

وسبق لمنتخب كوت ديفوار الفوز بالبطولة عامي 1992 في السنغال، و 2015 بغينيا الاستوائية، كما خسر نهائي البطولة في نسختي 2006، و2012.

في المقابل، يبحث منتخب غينيا بيساو عن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الافريقية بعدما شارك من قبل في ثلاث نسخ ولم يحقق سوى ثلاث تعادلات في تسعة لقاءات.

وخاض منتخب غينيا بيساو تصفيات ناجحة من أجل الصعود، وجاء في المركز الثاني خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط.

وتبدو مهمة منتخب غينيا بيساو صعبة في هذه البطولة حسبما أكد مدربه باسيرو كاندي في تصريحاته قبل ساعات، والتي قال فيها: مجموعتنا في أمم إفريقيا معقدة للغاية وصعبة، بسبب تواجد منتخبات كبيرة ومرشحة للتتويج باللقب مثل نيجيريا وكوت ديفوار، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العبور إلى الدور الثاني، رغم صعوبة مجموعتنا وقوة المنافسين.