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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل| سماع دوي انفجارات في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين قويين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

ونقلت الشبكة، عن مصادر لها في الحديدة، أن صوت الانفجار الذي سُمع في مدينة الحديدة لم يكن ناجما عن قصف عدواني.

وقبل قليل، ذكرت تقارير أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تتحرك في البحر الأحمر أمام شاطئ الحديدة.

وبحسب التقارير، قال مصدر غربي في وقت سابق، إن الحوثيين فقدوا نحو ربع قدراتهم حتى الآن جراء الهجمات التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضدهم.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، اليوم، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.

وقال مسئولون أمريكيون، الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

وذكرت “نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين، أن العثور على الأهداف الحوثية أصعب مما كان متوقعًا.

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