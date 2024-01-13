نائب بمجلس الشيوخ: نستهدف زيادة معدل النمو إلى 8٪ للقضاء على البطالة

قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إننا مررنا خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات؛ مما جعل معدل النمو حوالي 3.5%، منوها بأننا نستهدف الوصول إلى 5%.

وأضاف، خلال برنامج “بيزنس” المذاع على فضائية “صدى البلد 2”، وتقدمه الإعلامية "شيماء موسى"، إننا نهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ووصول معدل النمو إلى 8%، والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن الوصول لهذه النسبة، سيكون له أثره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الإصلاح الهيكلي في مجالات “الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سيجعل الاقتصاد قويا وليس هشا.

ونوه بأن خطة الإصلاح الاقتصادي تتمثل في زيادة نسبة الاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



