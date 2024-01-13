عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتنكر لكل معروف .. أستاذ قانون دولي : إسرائيل الكذب الأشر

محكمة العدل
محكمة العدل

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي  بجامعة القاهرة، معلقا على انعقاد محكمة العدل الدولية، إن محكمة العدل هي محكمة دول بمعنى أنها تلاحق الدول ولا علاقة  لها على الاطلاق بالأشخاص وذك في النزاعات الدولية بين الدول دون شرط  أن يقبل طرفا النزاع بالموافقة على ذك  وهو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية.

txt

أمين سر حركة فتح: دفاع إسرائيل في محكمة العدل فشل بشكل كبير

txt

بالأدلة والبراهين| مصر ترد على أكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: “هروب من المسؤولية”


وتابع في مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن إسرائيل دولة كاذبة  تمثل الكذب الاشر تتنكر لكل معروف وجميل تجاه كل دول الجوار وتقوم بابتزازها وترويج الأكاذيب.

  


وواصل متابعا حول الأفق الزمني  لإجراءات المحاكمة قال: " محكمة دولية وهيئة  قضائية دولية قد تطول القضايا بها لمدة  ثمانية سنوات  كما حدث بين البحرين وقطر في الخلاف الحدودي وبالرغم من ذلك أن الحكم النهائي القضائي قد يستغرق  لسنوات  والاهم الان هو الاستجابة أو الرفض  لطلب جنوب إفريقيا   وهي   إصدار  أمر قضائي لحماية الفلسطينيين  عبر تدابير احترازية مؤقتة بغية  حماية السكان في قطاع غزة  بوقف العمليات العسكرية  في قطاع غزة ".
 

وواصل: " ليس فقط إطلاق  نار  ومستدام وليس لأغراض  إنسانية   ووقف الإبادة الجماعية    كون أن امتثال إسرائيل غدا لمحكمة العدل الدولية لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 .لافتا إلى  أن إسرائيل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وجنوب افريقيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعقاب جرائم الإبادة الجماعية. 

 

وأردف : كل العالم تابع  بالفعل  مرافعة  دولة جنوب إفريقيا وهي مرافعة عصماء متبوعة   بكوادر  قانونية  مزدهرة.

محكمة العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ