تتنكر لكل معروف .. أستاذ قانون دولي : إسرائيل الكذب الأشر

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، معلقا على انعقاد محكمة العدل الدولية، إن محكمة العدل هي محكمة دول بمعنى أنها تلاحق الدول ولا علاقة لها على الاطلاق بالأشخاص وذك في النزاعات الدولية بين الدول دون شرط أن يقبل طرفا النزاع بالموافقة على ذك وهو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية.



وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن إسرائيل دولة كاذبة تمثل الكذب الاشر تتنكر لكل معروف وجميل تجاه كل دول الجوار وتقوم بابتزازها وترويج الأكاذيب.



وواصل متابعا حول الأفق الزمني لإجراءات المحاكمة قال: " محكمة دولية وهيئة قضائية دولية قد تطول القضايا بها لمدة ثمانية سنوات كما حدث بين البحرين وقطر في الخلاف الحدودي وبالرغم من ذلك أن الحكم النهائي القضائي قد يستغرق لسنوات والاهم الان هو الاستجابة أو الرفض لطلب جنوب إفريقيا وهي إصدار أمر قضائي لحماية الفلسطينيين عبر تدابير احترازية مؤقتة بغية حماية السكان في قطاع غزة بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ".



وواصل: " ليس فقط إطلاق نار ومستدام وليس لأغراض إنسانية ووقف الإبادة الجماعية كون أن امتثال إسرائيل غدا لمحكمة العدل الدولية لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 .لافتا إلى أن إسرائيل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وجنوب افريقيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعقاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأردف : كل العالم تابع بالفعل مرافعة دولة جنوب إفريقيا وهي مرافعة عصماء متبوعة بكوادر قانونية مزدهرة.