أمم أسيا| التعادل السلبي يحسم مواجهة سوريا وأوزباكستان

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبا سوريا وأوزباكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.



وجاء تشكيل منتخب سوريا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

الدفاع: ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس

الوسط: خليل إلياس، إيزيكيل العم، محمود الأسود

الهجوم: عمار رمضان، إبراهيم هيسار، بابلو صباغ

وتعد هذه المباراة هي الثانية على الإطلاق التي تجمع بين منتخبى أوزبكستان وسوريا في كأس آسيا، حيث نجح الأخير في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى 2-1 في نسخة العام 1996.

ويتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث، وستكون فرص المنتخبات العربية كبيرة بعد تواجد 10 منتخبات عربية في كأس آسيا 2023.