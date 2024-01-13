تايجر بوليوود يحضر حفل زفاف ابنة عامر خان .. شاهد

حرص تايجر بوليوود سلمان خان على مشاركة صديقه عامر خان سعادته بزواج ابنته ايرا خان وزوجها نوبور وبحضور العائلة ومجموعة كبيرة من نجوم بوليوود

وقد تألق خان في بدلة سوداء وظهرت عليه السعادة أثناء تواجده في الحفل، كما حرص على التقاط مجموعة من الصور له في أوضاع متعددة.

أبرز النجوم الحاضرين حفل الاستقبال:



وكان من أبرز الحضور. للحفل كلا من شاروخان وزوجته جوري، كاترينا كيف وزوجها، وفيصل خان، مادهوري ديكشت، وسونام كابور، وكارينا كابور وزوجها النجم سيف على خان، وغيرهم.

وفي سياق آخر وجه النجم سلمان خان دعوة رسمية للنجم عامر خان حتى ينضم لعالم الجاسوسية الذي دشنه الثنائي سلمان خان وشاه روخ خان، من خلال أفلامهما الجديد "تايجر 3" و"باثان".

وفي حوار جديد له، قال سلمان أن انضمام عامر خان سيعزز من مشروع إنتاج عالم سينمائي خاص بسينما بوليوود، على غرار أفلام مارفل الشهيرة.

ويذكر أن آخر أعمال سلمان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهندية والعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.