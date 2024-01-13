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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: التوترات في باب المندب ترفع مستويات التضخم وتكاليف الشحن

باب المندب
باب المندب

قال الدكتور ناصر زهير  الخبير الاقتصادي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات، تعليقا على تأثير الضربات الامريكية والبريطانية ضد جماعة الحوثي على الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن تتأثر مستويات التضخم العالمية بشكل كبير وإذا تحول مسار 50% من حركة السفن العالمية يعني ذك ارتفاع في تكاليف النقل والشحن من جديد وكذا التأمين ومن ثم الأسعار  والتضخم على صعيد العالم.

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فرنسا: 80% من حركة الملاحة تعبر باب المندب بفضل الجهود العسكرية الدولية

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توترات باب المندب مستمرة| حدث أمني بحري خطير ينتظر سفن البحر الأحمر


وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "التأثير يكون سلاسل الامداد العالمية وبالتالي تأثيرها على المصانع".

ولفت إلى أن تحويل مسار السفن من البحر الأحمر إلى طريق راسي الرجاء الصالح ليس في الصالح العام حيث إن الوقت أطول وتكاليف أكبر من جهة الشحن وزيادة في التكاليف.

وحول تأثير ذلك على أسعار النفط في حال استمرار العمليات العسكرية قال: "لا أتوقع أن ترتفع بشكل كبير وإلا كانت سوف ترتفع من اليوم الأول للهجمات وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير على الأسعار لأن مضيق باب المندب يختلف عن مضيق هرمز حيث لا يوجد في الأول حركة ناقلات نفطية كبيرة مقارنة بمضيق هرمز الذي يمر فيه أكثر من 40 % من ناقلات النفط حول العالم وعلى الجانب الآخر ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير.

 

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