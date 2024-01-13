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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية تنقذ 6 أسر من الموت بعد انهيار عقار بالقاهرة |صور

العقار المنهار
العقار المنهار

أنقذت العناية الإلهية 6 أسر من الموت المحقق بعد تعرض منزلهم للانهيار الجزئي بمنطقة السيدة زينب.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بسقوط جزء من عقار سكني بمنطقة السيدة زينب .

علي الفور انتقلت فرق الإنقاذ البري وتم إنقاذ 6 أسر من الموت بعد سقوط جزء من أحد جدران شقة بالطابق الثاني مما تسبب في تعرضه للانهيار الجزئي .

وتبيّن من الفحص ان العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 400 متر عبارة عن أرضي وطابقين .

وبعد مراجعة الجهات المعنية تبين ان العقار لم يصدر له قرار إزالة، ولا توجد وفيات أو مصابين .

تم تحرير محضر، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

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السيدة زينب فرق الإنقاذ انهيار عقار القاهرة الإنقاذ البري

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