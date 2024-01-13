العناية الإلهية تنقذ 6 أسر من الموت بعد انهيار عقار بالقاهرة |صور

أنقذت العناية الإلهية 6 أسر من الموت المحقق بعد تعرض منزلهم للانهيار الجزئي بمنطقة السيدة زينب.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بسقوط جزء من عقار سكني بمنطقة السيدة زينب .
علي الفور انتقلت فرق الإنقاذ البري وتم إنقاذ 6 أسر من الموت بعد سقوط جزء من أحد جدران شقة بالطابق الثاني مما تسبب في تعرضه للانهيار الجزئي .
وتبيّن من الفحص ان العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 400 متر عبارة عن أرضي وطابقين .
وبعد مراجعة الجهات المعنية تبين ان العقار لم يصدر له قرار إزالة، ولا توجد وفيات أو مصابين .
تم تحرير محضر، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .