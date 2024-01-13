باسم وهيب: 20% من السيارات في مصر مؤمن عليها

قال باسم وهيب نائب رئيس شركة ثروة للتامين، إن ابرز التحديات التي تواجه التامين علي السيارات هو الوعي التاميني.



واضاف خلال برنامج بينزنس المذاع علي فضائية صدى البلد ٢، وتقدمه الإعلامية " شيماء موسى"، إن خلال الفترة الماضية تم توعية المواطنين باهمية التامين علي السيارات الاجباري، منوهاً إنه مازال الكثير لا يعرف عن التامين.



ولفت باسم، إنه نسبة التامين علي السيارات لا تتجاوز ٢٠٪ من السيارات التي تسير في شوارع مصر.



ونوه باسم، إن السيارة التي كانت في الماضي بـ ٥٠٠ آلف اصبحت بـ ٢ مليون، مما يجعل من الضروري التامين عليها ضد المخاطر والسرقة.



