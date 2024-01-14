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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: شروط المنح التنافسية المقدمة من الصين لطلاب جامعة عين شمس.. و 75% للطب و70% للصيدلة بتنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم


 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 بدأ أمس، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين
 

شروط المنح التنافسية المقدمة من الصين لطلاب جامعة عين شمس
أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس منح الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.
 

رابط التقديم بـ جامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة، بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يصدر تعليمات هامة .. تفاصيل
أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج المركز .

وأوضح مركز التعليم المدمج ، فى حالة الرغبة بالالتحاق ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة ولا يمكنك الحضور لمقر المركز  فيمكنك التواصل مع الفروع الإقليمية للمركز المنتشرة في مختلف المحافظات

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. 75% للطب و70% للصيدلة

انطلق اليوم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

قدم الآن في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024

يواصل الطلاب التقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

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