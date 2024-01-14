ناقد رياضي: جميع الفرق الكبيرة تشارك في بطولة أمم أفريقيا الحالية

علق الناقد الرياضي أيمن أبو عايد، على انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وكشف استعدادات منتخب مصر للمباريات.

وقال أيمن أبو عايد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نأمل أن يحقق منتخب مصر بطولة أفريقيا للمرة الثامنة".

وأضاف أيمن أبو عايد: "المصريين يأملون أن يكون لاعبو منتخب مصر على قدر المسؤولية".

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وتابع: "لأول مرة يشارك في البطولة 24 منتخبا ويشارك فيها 12 منتخبا توج باللقب من قبل".

وأردف الناقد الرياضي: "كافة الفرق الكبيرة في أفريقيا تشارك في أمم أفريقيا هذه النسخة".