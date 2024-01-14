اقتصادي: مصر تتحمل تكلفة وأعباء للاجئين نيابة عن العالم

أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن اللاجئين مرحب بهم ولكنهم يشكلون عبء نسبي على الاقتصاد المصري ولابد من تنظيم ذلك، موضحا أن وجود اللاجئين ليس ميزة للاقتصاد المصري ولكنه عبء كبير، وأوروبا لو كانت ترى أن اللاجئين ميزة لم كانت ستمنع بوجودهم داخل دولهم.

وأوضح "جاب الله"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن قضية اللاجئين تشكل عبء على اقتصاد أي دولة، مضيف: "مصر ترحب بالسائح وهو الذي يأتي لمصر لمدة من عام دون استهداف العمل، مؤكدًا أن الأجانب في مصر ينقسموا إلى شريحتين، إذ إن الكثيرين يأتوا إلى مصر على أنها نقطة عبور وتتحول لاستمرار.

الھجرة

ونوه بأن مصر تحمي أوروبا من الهجرة وتتكفل أموال كثيرة من أجل إغلاق الهجرة غير الشرعية لأوروبا، موضحًا أننا نتحمل تكلفة وأعباء للاجئين نيابة عن العالم، ولابد من حساب هذه التكلفة بوجه التحديد.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن اللاجئ هو الذي يأتي هربًا من الحروب وينضم اليه شرائح غير متأثرة بالحرب.