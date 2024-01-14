خبير: مجلس الأمن لم يفوض أمريكا بصورة واضحة باستخدام القوة في اليمن.. فيديو

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن قرار الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن تم الاتجاه إليها بعد قرار مجلس الأمن.

وأضاف العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، خلال استضافته ببرنامج "أون إي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "حدث خلاف كبير في مجلس الأمن بين الجانب الصيني والروسي من جهة وبين الجانب الأمريكي وحلفاؤه من جهة أخرى.. هناك 11 دولة وافقت على القرار".

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لم يفوض بصورة واضحة من مجلس الأمن باستخدام القوة لكنه وضع بند يؤثر ويعطيه المصداقية في استخدام القوة، وهو أن أي اعتراضات من الحوثي على مسارات التجارة العالمية يعتبر خطأ ويعتبر تدمير لمفهوم التجارة العالمية.