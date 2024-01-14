ناقد رياضي: أول مباراة لمنتخب مصر بأمم أفريقيا رسالة لكل المنافسين

أكد أيمن أبو عايد، الناقد الرياضي، أن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب الوطني في العاصمة الإدارية ومؤازرتهم قبل خوض غمار بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بمثابة تحفيز للاعبين.

وقال أبو عايد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب على المنتخب الوطني تقديم مباراة قوية أمام منتخب موزمبيق في افتتاح مبارياته في أمم أفريقيا، لكي تكون رسالة لكل المنافسين الذين سيواجهون منتخب مصر في باقي جولات البطولة.

وأضاف، أن مصر المنتخب الأقوى في المجموعة الثانية، لذا من السهل أن نتأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.

وتابع: بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل مسئولية الاحتقان التي وصل لها جمهور قطبي الكرة المصرية، موضحًا أن العلاقة بين لاعبي المنتخب الوطني أكثر من رائعة، وهم على تواصل دائم مع بعضهم البعض.

وأوضح أبو عايد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك ثقة كبيرة في المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام موزمبيق، كما أن تشكيل المنتخب سيتغير من مباراة إلى أخرى وفقا لمعطيات كل مباراة.