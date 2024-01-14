أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

أشاد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي الأسبق، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعسكر المنتخب المصري، قبل سفره إلى كوت ديفوار للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال أحمد أبو مسلم ، خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بخطوة لم نعهدها من قبل، وذلك بزيارة اللاعبين قبل السفر لخوض منافسات البطولة، لاسيما وأن المعتاد هو استقبال اللاعبين عقب العودة من البطولة.

وتابع أبو مسلم، أن تلك الخطوة من جانب الرئيس السيسي، تعد دافعا كبيرا للاعبين على تحقيق آمال وطموحات الجماهير المصرية بالبطولة، مضيفا أن مواجهة موزمبيق ليست مقلقة لفارق الخبرات بين المنتخبين.

وأوضح أبو مسلم، إن المنتخب المصري مليء باللاعبين المحترفين، في المقابل فإن المنتخب الموزمبيقي لا يمتلك خبرات كافية بالبطولة لقلة مشاركاته بها، بجانب ندرة لاعبيه الدوليين، وهو ماي رجح كفة الفراعنة بالمباراة الافتتاحية.

وأكد نجم الأهلي الأسبق، إن منتخب موزمبيق "وش" السعد على المنتخب المصري، حيث حقق الفراعنة ثلاثة ألقاب إفريقية، عندما وقع مع المنتخب الموزمبيقي في دور المجموعات.