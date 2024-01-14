أحمد أبومسلم : اللاعب المصري الأكثر انتماءً في إفريقيا

أكد أحمد أبومسلم، نجم الأهلي الأسبق، على ثقته في قدرة المنتخب المصري على تجاوز عقبة موزمبيق في المباراة التي ستجمع بينهما في مستهل مشوارهما في بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال أحمد أبومسلم ، خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة موزمبيق ليست صعبة، والمنتخب المصري قادر على عبورها بسهولة.

وأشاد أبومسلم بلاعبي المنتخب المصري، وتلبيتهم لنداء الواجب الوطني بعكس غالبية اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدول الأوروبية، والتي تضع مصلحتها الشخصية في المقدمة وعلى حساب مصلحة منتخب بلادها.



وأوضح أبومسلم، إن المنتخب المصري رغم امتلاكه لكوكبة من أفضل اللاعبين المحترفين بكبرى أندية أوروبا، ولكن لاعبينا يفضلون الانضمام للمنتخب الوطني ويحلمون بتحقيق نتائج تسعد الشعب المصري، بعكس عدد كبير من اللاعبين الأفارقة الذين يرفضون تمثيل منتخبات بلادهم ويفضلون الاستمرار مع أنديتهم الأوروبية من أجل المال، مشددا :" انظروا لمحمد صلاح يترك فريق ليفربول الإنجليزي في واحدة من أصعب الفترات بالموسم، بحثا عن إنجاز لبلاده تاركا المال خلف ظهره".

وأكد أحمد أبومسلم، قائلا :" اللاعب المصري الأكثر انتماء في قارة إفريقيا".