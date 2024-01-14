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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سليمان جودة: حكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة أكثر من الشارع

سليمان جودة
سليمان جودة

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن حكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة منها للشارع بينما كانت حكومة كمال الجنزوري أقرب الحكومات إلى الشارع.

وأضاف سليمان جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أداء الدكتور كمال الجنزوري مختلف في حكومته قبل يناير 2011 عنه بعدها.

وعقب سليمان جودة: "كان موقف مختلف جدًا لأنه كان في وضع استقرار في عهد مبارك، ولكن بعد الثورة كان هناك فوضي، حيث بعد يناير لم يظل فترة طويلة وفي ظروف فوضوية، وأنه كان يأتي لتسيير الأعمال وإطفاء حرائق مشتعلة، ولم يكن لديه الوقت لإنجاز ما ينجزه رئيس حكومة، فكانت فترة، ومهمته بعد الثورة كان لإطفاء الحرائق وليس كرئيس للحكومة لديه رؤية ينفذها علي مدى زمني كافي، ولا يمكن المقارنة بين الفترتين".

سليمان جودة الشاهد عاطف صدقي توك شو كمال الجنزورى

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